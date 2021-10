Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Stockstadt am Rhein (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, den 05.10.2021 gegen 22:30 Uhr und Mittwoch, den 06.10.2021 um 06:25 Uhr wurde in der Sudetenstraße 16 ein weißer VW Multivan, welcher dort am rechten Fahrbahnrand geparkt stand, auf bislang unbekannte Art und Weise an der Fahrertür durch ein ebenfalls unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise auf das vermeintliche Unfallfahrzeug und/oder den Fahrer des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258/9343-0.

