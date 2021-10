Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zwei Fahrschulautos zerkratzt

Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen in Höhe von rund 2300 Euro

Heppenheim (ots)

Zwei Autos einer Fahrschule wurden zwischen Montagnachmittag (04.10.), 16 Uhr und Dienstagmorgen (05.10.), 9 Uhr in der Königsberger Straße zerkratzt. Die Täter nahmen sich jeweils die Fahrerseite vor und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von etwa 2300 Euro. Betroffen von der Aktion war zum einen ein roter Audi Q3 und ein Opel Mokka in der gleichen Farbe. Möglicherweise haben Zeugen im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht oder können Hinweis zu den Tätern geben. Hinweise nehmen die fallzuständigen Beamten (K 41) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

