Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Einsatz in Spielhalle

Vier Personen leicht verletzt

Reinheim (ots)

Am Mittwochmittag (6.10.) kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Darmstädter Straße. Gegen 11.30 Uhr hatten sich mehrere Personen in einer dortigen Spielhalle unwohl gefühlt und angegeben über Atemnot zu klagen. Nachdem sich alle Personen aus der Spielhalle begeben hatten, führte die Feuerwehr eine Messung durch. Ersten Erkenntnissen zufolge, konnten hierbei keine Hinweise auf gesundheitsschädliche Substanzen festgestellt werden. Nach jetzigem Stand erlitten insgesamt vier Personen leichte Verletzungen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein technischer Defekt der Lüftungsanlage nicht ausgeschlossen werden. Das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt wurde für die Ursachenfindung hinzugezogen.

