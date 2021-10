Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim (ots)

Ein Wohnhaus "Im Hasengrund" geriet am Mittwochvormittag (06.10.), in der Zeit zwischen 10.00 und 11.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich über die zunächst aufgehebelte Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten und suchten anschließend im ganzen Haus nach Wertgegenständen. Was den ungebetenen Besuchern dort in die Hände fiel, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell