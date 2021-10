Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Geinsheim: Mehrere Autos zerkratzt/Zeugen gesucht

Trebur (ots)

Vier in der Jahnstraße am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, wurden in der Nacht zum Mittwoch (06.10.), möglicherweise auch erst am frühen Morgen, von Unbekannten zerkratzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 6000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell