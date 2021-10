Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schultür aufgebrochen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots)

Ungebetene Besucher haben in der Zeit zwischen Montag (4.10.) und Dienstag (5.10.) ihr Unwesen in einem Schulgebäude in der Schillerschule getrieben, sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Gebäude verschafft und eine Bürotür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen nicht fündig und flüchteten. Der von ihnen verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

