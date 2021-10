Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Fußgängerin in der Darmstädter Straße von PKW erfasst und schwer verletzt - Zeugenaufruf

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwochmorgen um 05:38 Uhr überquerte eine 55jährige Fußgängerin die Darmstädter Straße in Rüsselsheim Höhe der Bushaltestelle Neckarstraße und wurde dabei von einem PKW erfasst, der die Darmstädter Straße in Richtung Rugbyring befuhr. Dabei erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen an Bein und Kopf.

Sie wurde anschließend durch vier Ersthelfer versorgt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim zu melden.

