Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Berauscht auf dem Motorrad und per Haftbefehl gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Einen 40 Jahre alten Motorradfahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Montag (04.10.) "Am Gundhof". Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 40-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann konnte den Polizisten zudem keinen Führerschein vorlegen und an seinem Motorrad war ein falsches Kennzeichen angebracht. Er wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 40-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Den Betrag von über 2000 Euro zur Abwendung der Haftstrafe konnte er nicht aufbringen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell