Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Eberstadt

Wixhausen: Katalysatoren im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Auf die Katalysatoren zweier Autos hatten es Diebe in den zurückliegenden Tagen abgesehen. Bei einem im Eberstädter Weidigweg geparkten grauen Mitsubishi ließen die Täter in der Zeit zwischen Freitag (1.10.) und Montag (4.10.) aus noch nicht bekannten Gründen von ihrem Vorhaben, die Verbindungsrohre zu dem begehrten Objekt zu durchtrennen, ab und flüchteten unverrichteter Dinge. Bei einem grauen Opel Corsa, abgestellt "Am Hasenpfad" in Wixhausen bauten sie den Katalysator komplett aus und flüchteten mit ihrer Beute.

In beiden Fällen verursachten sie einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

