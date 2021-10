Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach-Wahlen: Zugelangt

Circa 30 Kilogramm Tomaten geerntet

Grasellenbach (ots)

Tomatendiebe haben am Donnerstag (30.09.) ordentlich zugelangt und von einer privaten Terrasse circa 30 Kilogramm Tomaten geerntet. Insgesamt vierzehn Tomatenpflanzen, überwiegend Edelsorten, wuchsen unter einem Schutzvlies "Am Schmelrain" heran und waren bereits reif zum Ernten. Dass hatten sich auch die Früchtediebe gedacht, die entsprechende Säcke oder Taschen für den Abtransport dabei hatten. Wegen des Diebstahls wurden jetzt die Ermittlungen von der Polizeistation Wald-Michelbach aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die bis in die Nachmittagsstunden, 16 Uhr, entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Dieben geben können. Die fallzuständigen Beamten sind unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell