POL-DA: Kelsterbach: Exhibitionist entblößt sich vor Jugendlichen

Kelsterbach (ots)

Ein etwa Mitte 20 Jahre alter Mann entblößte sich am Samstag (02.10.), gegen 20.00 Uhr, in der Waldstraße vor zwei 17 Jahre jungen Frauen und zeigte sich ihnen in schamverletzender Weise.

Der Mann ist circa 1,60 Meter groß, schmal und hat schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart. Der Unbekannte trug ein schwarzes Oberteil mit orangefarbenen Streifen am Rücken und eine dazu passende Hose. Es könnte sich um Arbeitskleidung gehandelt haben. Weiterhin war er mit weißen Nike-Schuhen mit orangefarbenem Nike-Emblem bekleidet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummmer 06142/6960.

