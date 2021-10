Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Transporter geplündert und beschädigt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein auf einem Firmengelände "Am Flurgraben" abgestellter Transporter der Marke Mercedes, geriet in der Nacht zum Freitag (01.10.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter montierten zunächst ein Rad ab und entwendeten anschließend Bremsbelege und -scheiben, Radlager und Achse sowie unter anderem auch die Autobatterie und ein Funkgerät. Die Kriminellen beschädigten weiterhin den Innenraum des Fahrzeugs. Der Schaden beträgt nach gegenwärtigem Ermittlungsstand insgesamt rund 3000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

