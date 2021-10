Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Werkzeuge aus Kleintransporter gestohlen

Riedstadt (ots)

Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (03.10.) Zugang in den Laderaum eines in der Wilhelmstraße abgestellten Kleintransporters der Marke Citroen.

Die Unbekannten ließen dort anschließend diverse Werkzeuge im Gesamtwert von rund 2000 Euro mitgehen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

