Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Baustelle im Visier Krimineller

Riedstadt (ots)

Eine Baustelle "Am alten Bahnhof", geriet in der Zeit zwischen Samstagmittag (02.10.) und Montagmorgen (04.10.) in das Visier Krimineller.

Die Täter brachen einen auf dem Baustellengelände befindlichen Container auf und ließen anschließend mehrere Baugeräte, wie eine Kettensäge und Bohrmaschinen mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5000 Euro.

Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 42 bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell