Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Tankstelle/Zigaretten im Visier

Rüsselsheim (ots)

Eine Tankstelle im Hessenring geriet in der Nacht zum Montag (04.10.), in der Zeit zwischen 1.15 und 2.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Tankstellengebäude und erbeuteten dort anschließend eine größere Menge Zigaretten, Tabakwaren sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell