POL-DA: Griesheim: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Vorherige Anmeldung notwendig

Griesheim (ots)

Aufgrund der großen Nachfrage bei vergangenen Veranstaltugnen lädt die Polizeistation Griesheim interessierte Bürgerinnen und Bürger am Samstag, den 23. Oktober 2021, in der Zeit von 09 bis 13.45 Uhr zu einer kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation ein. Dies erfolgt unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Um die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten, wird um eine frühzeitige Voranmeldung gebeten. In der Zeit von Montag bis Freitag können Termine über Rufnummer 06155/8385-12 oder -21 vereinbart werden.

Damit Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer ihr Eigentum mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, ist die Vorlage eines Ausweises sowie eines Eigentumsnachweises bei der Codierung zwingend notwendig. Außerdem gilt es Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder oder Kinderräder sind für die Codierung nicht geeignet.

