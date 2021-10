Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Hütte in Kleingartenanlage aufgebrochen

Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots)

Werkzeug und Arbeitsgeräte, wie ein Stromaggregat im Gesamtwert von etwa 3000 Euro wurden zwischen Freitagabend (01.10.) 19 Uhr und Samstagmittag (02.10.) aus einer Gartenhütte einer Anlage "Am Mühlgraben" gestohlen. Die Hütte war mit einem Schloss gesichert, dass aufgebrochen wurde. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich mit dem Kommissariat 42 in Lampertheim, Telefon: 06206 / 9440-0, in Verbindung zu setzen.

