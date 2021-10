Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Diebe suchen nach Wertvollem in Kirchengebäude

Darmstadt (ots)

Am Samstagmorgen (2.10.) kurz vor 8 Uhr sind die Spuren von Dieben in einer Kirche in der Stresemannstraße entdeckt und die Polizei informiert worden. Nach ersten Ermittlungen reicht die Tatzeit bis zum Donnerstag (30.9.) gegen 18 Uhr zurück. Auf der Suche nach Wertvollem hatten die Kriminellen sich Zugang zu dem Gemeindesaal sowie angrenzenden Büroräumen verschafft und dort Schubladen sowie Schränke durchsucht. Ob und in welchem Ausmaß sie dabei fündig wurden ist bislang noch unklar. Die Darmstädter Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 Hinweise zu den Tätern entgegen.

