Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Heckscheibe vom Fiat Punto zerstört

Wald-Michelbach (ots)

Warum die Heckscheibe eines schwarzen Fiat Punto am Wochenende (01.-03.10.) in der Ludwigstraße zerstört wurde, ermittelt jetzt die Polizei. Das Auto parkte im Tatzeitraum zwischen der Poststraße und "In der Gass". Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wendet sich bitte an die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach. Telefon: 06207 / 9405-0.

