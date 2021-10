Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Hoher Schaden nach Einbruch in Shisha Bar

Bürstadt (ots)

Geschätzte 11.000 Euro Sachschaden wurden am Sonntagmorgen (03.10.) in einer Shisha Bar in der Nibelungenstraße, Einmündung Klarastraße verursacht. Kriminelle brachen gewaltsam zwischen 6 Uhr und 12.40 Uhr die Hintertür des Lokals auf und in der Folge zwei Geldspielautomaten. Hinweise zu dem Einbruch nehmen Ermittler des Kommissariats 42 in Lampertheim entgegen. Telefon: 06206 / 9440-0.

