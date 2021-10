Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mit 2,15 Promille gestoppt

Lampertheim (ots)

Ein 30 Jahre alter Autofahrer wurde am frühen Sonntag (03.10.) mit 2,15 Promille von einer verständigten Polizeistreife in der Amselstraße gestoppt. Den Führerschein musste der 30-Jährige vorläufig abgeben. Zudem wurde für das bevorstehende Ermittlungsverfahren eine Blutentnahme angeordnet. Der betrunkene Wagenlenker fiel einem Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 3110 in Richtung Neuschloß auf. Dort stand er mit Warnblinker an der Straße bevor er mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit und mit einer unsicheren Fahrweise seinen Weg fortsetzte.

