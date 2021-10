Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: 83-jähriger vermisster Mann aus Schneppenhausen aufgefunden/ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Weiterstadt (ots)

Der vermisste 83-jährige Gustav KARL konnte am Abend in Darmstadt- Wixhausen aufgefunden und in ein Krankenhaus überstellt werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen, die Pressevertreter werden gebeten, das Lichtbild von Herrn Karl in den Medienmappen zu löschen.

Bezug: Auftragsnummer: 4529647

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell