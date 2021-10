Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: B38: Polizei sucht schwarzen Opel und Zeugen nach Unfall mit vier Beteiligten

Reinheim / Roßdorf (ots)

Am Freitag (01.10.), gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B38 zwischen Roßdorf und Georgenhausen zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrzeuge fuhren hintereinander her. Das vorderste Fahrzeug bremste aus derzeit unbekannter Ursache stark ab. Daraus resultierte der Auffahrunfall zwischen den vier Unfallbeteiligten. Anschließend flüchtete das erste Fahrzeug. Es soll sich um einen schwarzen Opel gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. 12.000 Euro. Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die Auskunft über das Geschehen geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt, Telefon 06154-633 00. Berichterstattung: Willinger, PK

