POL-DA: Griesheim: Polizei und Stadtpolizei kontrollieren gemeinsam verstärkt Gaststätten

Griesheim (ots)

Am Mittwoch (29.9.) hat die Polizei in Griesheim mit Beamten der Bereitschaftspolizei und Mitarbeitern der Stadtpolizei verstärkt Gaststätten überprüft. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 22 Uhr nahmen die Beamten dabei insgesamt 43 Personen, acht Fahrzeuge und drei Lokale genauer unter die Lupe.

In einem Lokal in der Bruckner Straße wurden von der Stadtpolizei mehrere Packungen Tabak sichergestellt und aufgrund brandschutztechnischer Bestimmungen musste das Shisharauchen eingestellt werden.

Zwei Automaten einer Gaststätte in der Hahlgartenstraße, für die die notwendigen Aufstellungsvoraussetzungen fehlten, wurden versiegelt. Weil zudem erhebliche Verstöße gegen die aktuell geltenden Coronabestimmungen vorlagen, erfolgte auf Anordnung des Ordnungsamtes noch vor Ort die sofortige Schließung der Gaststätte. Dem Betreiber drohen nun ein erhebliche Bußgelder in Höhe von mehreren Hundert Euro.

