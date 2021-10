Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Unsichere Fahrweise fällt Polizeistreife auf

Sprinter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kelsterbach (ots)

Weil der Fahrer eines Sprinters im Bereich Kelsterbach mehrmals die Mittelinie überfuhr und ohne Blinker abbog, wurde er von einer Polizeistreife am Freitag (1.10.) gegen 1.30 Uhr in der Dr.- Max-Fremery-Straße kontrolliert. Der Verdacht, dass der 34-Jährige unter Alkohol stehen könnte, bestätigte sich. Das Alkoholtestgerät zeigte einen Wert von über 0,8 Promille an. Den Führerschein stellten die Polizisten erst einmal sicher und nahmen ihn für die Anzeigenaufnahme und Blutentnahme mit auf die Dienststelle.

