Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Mercedes GLE (GG-AS 315) gestohlen

Büttelborn (ots)

Zwei Personen hatten sich am frühen Donnerstag (30.09.) auf einem Wohngrundstück in der Stauffenbergstraße an einem weißen Mercedes SUV, Model GLE 350 zu schaffen gemacht. Um kurz nach 3 Uhr schafften sie es, den Wagen ohne Originalschlüssel zu starten und vom Hof zu fahren. An dem Keyless- go ausgestatteten Wagen waren die Kennzeichen GG-AS 315 montiert. Das etwa sechs Jahre alte Auto hat noch einen Wert von rund 40.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang das Auto gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Rüsselsheim. Telefon: 06142 / 696-0.

