Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Unbekannte E-Roller Fahrer prallt mit Kind zusammen

Polizei ermittelt

Augenzeugen und Unfallverursacher gesucht

Weiterstadt (ots)

Wie der Polizei erst im Nachgang bekannt wurde, hatte sich bereits am Samstag (25.9.) ein Unfall in dem Bereich einer Bushaltestelle in der Gutenbergstraße ereignet. Aufgrund des Unfalls kam ein Kind zu Fall, verletzte sich schwer und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 17 Uhr, bei dem ein noch unbekannter Nutzer eines E-Rollers mit einem 3-jährigen Mädchen zusammenstieß. Das Kind hatte dort auf Höhe des Einkaufszentrums, zusammen mit seinem Vater, auf den Bus gewartet. Nach einem anschließenden kurzen Wortwechsel soll der Unbekannte seine Fahrt fortgesetzt haben.

Das 3. Polizeirevier ist mit dem Fall der Unfallflucht betraut und sucht für den Fortgang der Ermittlungen Augenzeugen des Geschehens. Eine Personenbeschreibung des E-Roller Fahrers liegt den Beamten nicht vor. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dem Unfallhergang machen können gebeten, sich beiden Polizisten zu melden. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen.

