POL-DA: Darmstadt: Abwesenheit und zugezogene Tür ausgenutzt

Einbrecher suchen Beute in Wohnung

Darmstadt (ots)

Die Abwesenheit von Bewohnern und den Umstand einer lediglich zugezogenen, aber nicht verschlossenen Wohnungstür haben ungebetene Besucher am Donnerstag (30.9.) in der Elisabeth-Selbert-Straße ausgenutzt. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 20.15 Uhr verschafften sich die Täter über die Tür Zugang zu den Räumen, suchten nach Beute und ließen eine Kinderschaukel mitgehen. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Unter Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittler für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

