POL-HP: Zeugen gesucht

Schwanheim (ots)

Am Samstag, den 25.09.2021 kam es gegen 23:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Weyrichstraße in Bensheim OT Schwanheim. Hierbei stürzte ein Motorradfahrer im Kurvenbereich aufgrund von Rollsplit auf der Fahrbahn. Es wird nach dem Verursacher, der Fahrbahnverschmutzung gesucht. Am Verunfallten Motorrad entstand minimaler Sachschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Mitfahrerin (Sozia), erlitt keine Verletzungen. Im weiteren Verlauf konnten weitere Stellen mit Rollsplit in der Weyrichstraße festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 8468 - 0 in Verbindung zu setzen.

