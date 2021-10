Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwingenberg (ots)

Am Dienstag, den 28.09.2021 kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Annastraße 14, 64673 Zwingenberg. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw von einem bislang unbekannten KFZ beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden am Pkw beträgt ca. 1000EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 8468 - 0 in Verbindung zu setzen.

