Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Brand in Kellerraum ruft Feuerwehr & Polizei auf den Plan

Rüsselsheim (ots)

Ein Brand in einem Kellerraum hat am Donnerstagmittag (30.09.) zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 13.20 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle verständigt, dass aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Burgundenring schwarzer Rauch nach außen dringt. Eine Polizeistreife und die alarmierte Wehr waren umgehend vor Ort. Hierbei konnte zwar Rauchgeruch, jedoch kein Feuer mehr festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen hatten mehrere Gegenstände in dem Raum gebrannt. Die genaue Ursache steht jedoch bisher nicht fest. Ob der Vorfall mit einem gleichgelagerten Einsatz in dem Anwesen am 21. September in Zusammenhang steht, ist ebenfalls Gegenstand der Nachforschungen der Rüsselsheimer Kriminalpolizei. Hier waren im gleichen Keller Zeitungspapier angezündet worden. Zudem konnte in der Nähe des Brandherdes ein Kinderfeuerwehrauto und weitere Spielsachen aufgefunden werden. Das Kommissariat 10 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell