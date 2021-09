Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kriminelle hatten es auf Katalysatoren abgesehen

Raunheim (ots)

Auf die Katalysatoren zweier abgestellter Autos hatten es bislang noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (28.09.) und Mittwoch (29.09.) abgesehen. Gegen 5.30 Uhr an dem Mittwochmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl und verständigten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die Kriminellen seit 12.30 Uhr am Vortag die Abgasstränge an beiden in der Moselstraße geparkten Wagen durchtrennt und anschließend die Katalysatoren entwendet hatten. Im Zuge der Tatortaufnahme stellten Polizeikräfte in einem nahen Gebüsch eine Metallsäge sowie die Reste einer Abgasanlage sicher. Der entstandene Sachschaden wird in beiden Fällen auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu den Unbekannten nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

