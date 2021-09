Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach/ Weiher: Schmierereien an Kinderplätzen

Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots)

Mit Sprühkreide wurden großflächige Worthülsen von Schmierfinken hinterlassen, die ihre Ansichten über die Pandemiesituation an Orten schmierten, wo sich vorzugsweise Kinder aufhalten. Bislang sind der Polizei vier Fälle bekannt. Mit neongelber und neonoranger Farbe wurden auf Böden und an einer Mauer am AllaHopp-Spielplatz sowie einer Bushaltestelle in der Schulstraße, der Weschnitz-Grundschule, einem Kindergarten in der Schmittgasse sowie im Ortsteil Weiher vor einem Kindergarten in der Hauptstraße geschmiert. Die Polizei (KI-ST) hat die Ermittlungen zu den Verursachern aufgenommen. Die Tatzeit dürfte sich nach ersten Erkenntnissen zwischen Mittwochabend (29.09.), 21 Uhr und Donnerstagmorgen (30.09.), 7 Uhr abgespielt haben. Wer hat was beobachtet? Wer kann Hinweise hierzu geben? Alle Meldungen werden von den fallzuständigen Beamten in Heppenheim unter der Rufnummer 06151/ 706-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell