Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Polizei sucht gestohlenen Opel Corsa (DI-T 1069)

Zwingenberg (ots)

Der Diebstahl eines silbergrauen Opel Corsa ist am Mittwochmorgen (29.09.) aufgefallen. Das 2 ½ Jahre alte Auto wurde am Dienstagmittag (28.09.) gegen 13.40 Uhr in der Untergasse abgestellt, bevor es am nächsten Tag gestohlen wurde. An dem Corsa waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen DI-T 1069 montiert. Wer hat das silbergraue Auto gesehen? Wer kann Hinweise geben? Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim nimmt telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 Zeugenhinweise entgegen.

