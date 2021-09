Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbrecher nehmen zwei Plattenspieler mit

Bürstadt (ots)

Zwei Schallplattenspieler wurden aus einem Keller eines Einfamilienhauses in der Hammstraße gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter zwischen Sonntagmittag (26.09.) und Dienstagmorgen (28.09.) ein Fenster zum Keller aufgedrückt, um in das Haus einsteigen zu können. Aus dem Partyraum nahmen sie die zwei Plattenspieler im Wert von 2000 Euro mit. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte ans Kommissariat 42 in Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0

