Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Alkoholisierter 36-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Rüsselsheim (ots)

Zivilfahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau haben am Mittwochmittag (29.09.) einen 36 Jahre alten Mann in der Adam-Opel-Straße festgenommen. Der Nauheimer muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Gegen 11.40 Uhr verständigte ein Zeuge über Notruf die Polizei und meldete einen verdächtigen Mann in einem dortigen Schnellrestaurant. Laut Wahrnehmung des Mitteilers soll dieser einen Gegenstand unter der Jacke mitgeführt haben, bei dem es sich aufgrund des Aussehens um ein Gewehr gehandelt haben könnte. Sofort alarmierte Zivilstreifen konnten den Beschriebenen schließlich an einer nahen Bushaltestelle antreffen und überwältigen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte unter anderem ein Pfefferspray, zwei Böller sowie einen Stock sicher, an den ein Messer befestigt war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Der 36-Jährige wurde festgenommen und zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell