Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bargeld und Schuhe aus Geschäft gestohlen

Polizei ermittelt wegen Einbruch und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (27.-28.9.) sind Kriminelle in ein Geschäft in der Ernst-Ludwig-Straße eingebrochen und haben aus dem Verkaufsraum Schuhe sowie Geld im Wert von über 1700 Euro entwendet. Zuvor hatten die Täter die Schiebetür des Ladens gewaltsam geöffnet und sich auf diesem Weg Zugang verschafft. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell