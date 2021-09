Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Arheilgen: Wohnmobil (DA-HF 974) gestohlen

Darmstadt (ots)

Diebe haben in der Zeit zwischen Dienstag (28.9.) und Mittwoch (29.9.) ein graublaues Wohnmobil des Herstellers "Adria" in der Dürerstraße entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 30.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA-HF 974 angebracht. Die Darmstädter Kripo (K 21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle in diesem Zusammenhang stehende sachdienlichen Hinweise entgegen.

