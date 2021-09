Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Sachbeschädigung durch Feuer

Zwei Sonnenschirme vor Restaurant abgebrannt/ 800 Euro Sachschaden

Weiterstadt (ots)

Vor einem Restaurant in der Fußgängerzone in der Carl-Ulrichstraße haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (28.9.), 23 Uhr und Mittwoch (29.9.), 7 Uhr zwei Sonnenschirme angezündet, die dadurch vollständig zerstört wurden. Das 3. Polizeirevier hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06150/1389-0).

