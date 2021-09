Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfall in Groß-Umstadt gesucht.

Groß-Umstadt (ots)

Am Dienstag, den 28.09.2021 im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Kantstraße 5 in Groß-Umstadt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte im angegeben Zeitraum vermutlich beim Ausparken den grauen Mercedes der Geschädigten. Am heutigen Dienstag soll an der Örtlichkeit in der Kantstraße ein weißer PKW hinter dem Mercedes geparkt haben. Dieser könnte nach ersten Ermittlungen den Unfall verursacht haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallgeschehens oder dem weißen PKW geben können werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation in Dieburg unter der Tel. 06071 9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell