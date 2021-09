Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Unfall beim Shisha-Rauchen verursacht Brand in Wohnung

Mörfelden (ots)

Zwei Freundinnen im Alter von 23 und 22 Jahren rauchten am späten Dienstagnachmittag (28.09.) in der Kellerwohnung der 23-jährigen Shisha. Dabei fiel ihnen glühende Kohle auf die Couch, die dadurch in Brand geriet. Umfangreiche Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes folgten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Gebäudeschaden ist wegen des schnellen Einsatzes der Feuerwehr nicht entstanden. Im Einsatz waren, neben drei Polizeistreifen, 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 12 Fahrzeugen, 5 Rettungswagen und ein Notarzt. Zur Abklärung, ob sich weitere Bewohner in den anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses befanden, mussten mehrere Wohnungstüren durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung ca. 20.000 EUR. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell