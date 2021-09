Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt: Radfahrer von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Am Sonntag, (26.09) gegen 16:40 Uhr, befuhr eine Gruppe von drei Radfahrern die Feldstraße in Pfungstadt. Nach Zeugenangaben streifte hierbei einer der Radfahrer einen am Straßenrand abgestellten grauen Kia. Im Anschluß entfernte sich die Gruppe unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Kia entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,--Euro.

Bei dem flüchtigen Radfahrer handelt es sich um eine männliche Person, ca. 30 Jahre alt, mit kräftiger Statur und einem rötlichen Vollbart. Sie trug eine dunkle Basecap und eine kurze helle Hose sowie eine grüne Umhängetasche. Diese Person war in Begleitung einer männlichen und einer weiblichen Person mit ihren Rädern. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Müller, M., PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell