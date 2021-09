Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Dachdeckarbeiten rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Rüsselsheim (ots)

Bei Dachdeckarbeiten ist am Montagabend (27.09.) ein Dachbalken in Brand geraten und hat Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 17.30 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Einsatzkräfte. Nach ersten Erkenntnissen wurden auf einem Vordach in der Bahnhofstraße Schweißbahnen angebracht. Ein Balken der Holzkonstruktion fing Feuer und sorgte für eine erhebliche Rauchentwicklung im dortigen Anwesen. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasintoxikation. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell