Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vespa Primavera (DI-CR24) während Aufenthalt in Schule gestohlen

Darmstadt (ots)

Am Montag (27.8.) in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 13.15 Uhr haben Diebe eine Vespa Primavera gestohlen. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz einer Schule in der Kranichsteiner Straße. Mit dem Roller fielen den Tätern zudem eine Jacke und der Helm in die Hände. Der Wert der Beute wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Motorrollers nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell