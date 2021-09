Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Katalysator abmontiert und gestohlen

Darmstadt (ots)

Am Montagnachmittag (27.9.) haben Besitzer eines grauen Skodas, der in der Büdinger Straße parkte, den Diebstahl ihrer Auspuffanlage bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Montag (20.9.) zurück. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und fragt: Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Büdinger Straße bemerkt? Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

