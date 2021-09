Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Glasflaschen über Hoftor geworfen

Täter flüchten in rotem Kleinwagen

Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Mehrere Glasflaschen haben bislang noch unbekannte Täter am Montagabend (27.09.) auf das Anwesen einer Moschee in der Bergstraße geworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang aufgenommen und fahndet nach einem roten Kleinwagen. Nach ersten Erkenntnissen hielten die Tatverdächtigen gegen 20.45 Uhr vor dem Tor des Anwesens und warfen insgesamt drei leere Glasflaschen in den dortigen Hof, während in einem Hinterhaus ein Gottesdienst stattfand. Die Kriminellen fuhren anschließend in ihrem roten Kleinwagen in Richtung Mainstraße davon. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei wurde informiert und hat umgehend die Ermittlungen zu den Flüchtigen aufgenommen. Zeugen, denen der rote Kleinwagen im Tatzeitraum aufgefallen ist und die ihn oder die Insassen näher beschreiben können, werden gebeten, sich beim polizeilichen Staatsschutz unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

