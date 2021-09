Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Schulfenster eingeschlagen

1000 Euro Sachschaden

Groß-Zimmern (ots)

Unbekannte Vandalen haben in der Zeit zwischen Freitag (24.9.) und Montag (27.9.) ihr Unwesen auf dem Gelände einer Schule in der Dresdner Straße getrieben und ein doppelverglastes Fenster eingeschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise von Zeugen zu den Tätern werden an die ermittelnden Beamten des Kommissariats 41 in Dieburg erbeten (Rufnummer 06071/9656-0).

