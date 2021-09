Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Lebensmittelgeschäft im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Über eine Kellertür in der Pützerstraße haben unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Samstag (25.9.) und Montag (27.9.) gewaltsam versucht in die Räume eines darüber gelegenen Lebensmittelgeschäftes zu gelangen. Der Versuch missglückte und die Täter flüchteten. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0, bei der ermittelnden Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22), zu melden.

