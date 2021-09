Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Lagerhalle nach Beute durchsucht

Groß-Zimmern (ots)

Am Montag (27.9.) sind die Spuren eines ungebetenen Gastes in der Lagerhalle einer Firma in der Max-Planck-Straße entdeckt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hebelte der Täter ein Fenster auf und stieg in das Gebäude ein. Auf der Suche nach Beute wurde er nicht fündig und flüchtete unverrichteter Dinge. Zurück blieb ein Fensterschaden, der auf mindestens 1000 Euro geschätzt wird. Die Tatzeit dürfte bis zum späten Sonntagabend (26.9.) gegen 22 Uhr zurückreichen. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit dem Fall des versuchten besonders schweren Diebstahls betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

