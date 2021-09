Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kriminelle erbeuten Radio

Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Ein in der Speyerer Straße abgestellter Citroen geriet im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (25.9.) und Montagmorgen (27.9.) in das Visier Krimineller. Die Unbekannten erbeuteten aus dem Inneren des Wagens unter anderem das Radio und mehrere Schlüssel. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Wie es den Kriminellen gelang an den Innenraum des Wagens zu kommen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise werden an das Kommissariat 42 in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell